شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين توفر الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيض 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، كميات كبيرة من منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، كما توفر الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية .

على جانب آخر، تتعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء السلع الغذائية في إطار الحرص على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الغذائية طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، كما تحرص الوزارة على توفير الخبز المدعم أيضا للمستفيدين من منظومة الدعم ويتم صرف 5 أرغفة لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين.