"الرعاية الصحية": نستهدف الاستثمار المشترك مع جنوب إفريقيا بإنشاء عيادات متخصصة للخدمات السياحة العلاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان "نستهدف عمل استثمار مشترك مع جنوب إفريقيا بإنشاء عيادات متخصصة؛ لتقديم خدمات السياحة العلاجية في البلدين" مؤكدًا أن الوقت الحالي فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الصحية بعد الانضمام لمجموعة البريكس".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء سفير جنوب إفريقيا لدى مصر بتشيكي جوزيف ماشيمباي، والسكرتير الأول بالسفارة فولوفهيلو ثيميلي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية بالقاهرة.

وأشار الدكتور السبكي، خلال اللقاء، إلى أنه تم بحث فرص التعاون مع جنوب إفريقيا في مجالات السياحة العلاجية والاستثمار الصحي وتناقل الخبرات الصحية، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة عمل تحالف مع كبرى المستشفيات للتكامل في خدمات السياحة العلاجية واحتواء أسواق السياحة العلاجية لمرضى القارة كبديل عن السفر للهند وأوروبا.

وأضاف: "ننفذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم الخبرات المصرية في مختلف مجالات الرعاية الصحية والتعاون الكامل مع الأشقاء الأفارقة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في القارة بأكملها".

وقال سفير جنوب أفريقيا:"لم أتوقع حجم الطفرة التي حققتها هيئة الرعاية الصحية المصرية في تطوير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وحوكمة النظام الصحي والاعتماد الكامل على التكنولوجيا" مؤكدًا العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل علاقة استراتيجية بين المؤسسات الصحية في بلاده وهيئة الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وريادة السياحة العلاجية في القارة.

وناقش اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي، ودور الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل العامة "للرعاية الصحية، للاعتماد والرقابة الصحية، للتأمين الصحي الشامل"، والدور الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان، وأنظمة الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة، بالإضافة إلى قصص النجاحات والإنجازات التي حققتها هيئة الرعاية الصحية والتي انعكست إيجابًا على تطور نظام الرعاية الصحية في مصر، وأهمها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية الصحية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والخدمات الفندقية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والاعتمادات الدولية للمنشآت الصحية، والتحول الأخضر في الرعاية الصحية، وغيرهم الكثير، كما تطرق اللقاء إلى النظام الصحي في جنوب أفريقيا وتطبيق التأمين الصحي الشامل ودور القطاع الخاص.