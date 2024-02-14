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أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازاً جديدا في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حقق أبناء المؤسسات العسكرية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المؤهلة للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية للكبار بباريس 2024 ، والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بالصالة الرياضية التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة (88) لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة.

وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية من خلال مشاركتهم بواقع 10 لاعبين من أصل 17 لاعبا قوام المنتخب القومي لرفع الأثقال على عدد 23 ميدالية متنوعة بواقع (20 ذهبية – 3 فضية) من إجمالي 42 ميدالية حققها المنتخب المصري ، فيما حصل اللاعب كريم إبراهيم أبوكحلة واللاعبة سارة سمير أحمد على كأس أفضل لاعب ولاعبة بالبطولة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين لتحقيق الألقاب والإنجازات بكافة المحافل الرياضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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