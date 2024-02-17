ضياء رشوان يكشف تفاصيل إشعال النيران بإطارت السيارات لاعتراض شاحنات المساعدات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ما تم تدوله بشأن محاولة لاقتحام معبر رفح من الجانب المصري، موضحا أن التدهور الشديد في الظروف الحياتية والحال شديد البؤس والحاجة الماسة للمساعدات دفعت بعض المواطنين الفلسطينيين لإشعال النيران في إطارات السيارات لاعتراض شاحنات المساعدات في الطريق الواصل لمدينة رفح.

وكشف رشوان، خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، حقيقة الصور المتداولة لبناء مصر لمعسكرات للفلسطينيين استعدادا للتهجير، مشيرا إلى أن مصر ليست في حاجة إلى بناء منطقة عازلة على الحدود مع غزة وصور الأقمار الصناعية المتداولة قديمة وموجودة بالفعل.

وأوضح أن هناك منطقة عازلة قائمة بالفعل على مساحة 5 كيلو متر من الحدود وسور حدودي عازل بطول 6 أمتار فوق الأرض ومثلها بالأسفل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لا تشارك في تهجير الفلسطينيين سواء بشكل قسري أو طوعي، منوها بأن مصر لديها ثقة أن الفلسطينيين يرفضون التهجير، معلقا: "اللي داق المر مرة مش هيدوقه تاني".