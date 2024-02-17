ضبط عاطل بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم للاستيلاء على أموالهم بالمنيا.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بتعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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