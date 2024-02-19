شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يطالبون بالتوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد التوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأيد 81% من القراء مطالب التوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بينما عارض 19% من القراء مطالب التوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
نتيجة الاستطلاع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز