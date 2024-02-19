%81 من القراء يطالبون بالتوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وأيد 81% من القراء مطالب التوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بينما عارض 19% من القراء مطالب التوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012