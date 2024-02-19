نائب رئيس "تخطيط مشروعات النقل": تهيئة المناخ الاستثماري لدخول القطاع الخاص في كل المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشفت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، عن جهود الوزارة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.

وقالت قطب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير النقل في مصر: نحن نعمل على تهيئة البنية الأساسية لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.

وأشارت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إلى أن الوزارة نجحت في دخول القطاع الخاص في ملف النقل، مؤكدةً أن من بين مشاركات القطاع الخاص نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من خلال شركات خاصة.

وأكدت قطب أن هناك شركات عالمية في تشغيل محطات الحاويات، مشيرةً إلى أن الموانئ البحرية تم تطويرها، مما أدى إلى زيادة معدلات التداول من خلال الموانئ المصرية.

ونوهت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بأن العمل يتم على قدم وساق لتهيئة المناخ الاستثماري والتشريعي من أجل دخول القطاع الخاص في كل المشروعات، قائلةً: كل مشروعات وزارة النقل في البنية التحتية تتم بأياد مصرية خالصة.

وكشفت قطب أن النقل النهري أصبح منظومة متكاملة من خلال عمليات التطوير التي يشهدها، قائلةً: النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص، ويتم تهيئة البنية المعلوماتية؛ بهدف عمل نافذة واحدة للحصول على التراخيص، تمهيدًا لدخول القطاع الخاص.

وأوضحت قطب أن هناك العديد من الموانئ التي توجد بها شركات قطاع خاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعملية التهيئة والإشراف والمتابعة.