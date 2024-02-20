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تجهيز معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالعمرانية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة رفع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال إقامة عدد من المعارض والمنافذ التي تبيع السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة؛ لتوفير احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم.

وكشفت المحافظة عن افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي والمقام بشارع ترعة الزمر بالعمرانية خلال أيام، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ومنها الزيت والسكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن ومستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ30%.

ويشهد معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية التجهيزات الأخيرة لفتح أبوابه واستقبال المواطنين، حيث جارٍ تسكين العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف شركات المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان وتوفير مختلف المنتجات والسلع بما يحقق تنوع المنتجات المعروضة وبأسعار مناسبة.

وتنفيذ المحافظة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين معارض ومنافذ أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، ومنها إمبابة والبدرشين، حيث بدأت في تجهيز معرض على مساحة 450 متر بشارع بورسعيد في البدرشين، ومعرض على مساحة 800 متر بشارع المطار في إمبابة.

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معرض أهلا رمضان بالعمرانية

 

السلع الغذائية بمعرض اهلا رمضان
السلع الغذائية بمعرض اهلا رمضان

 

السلع بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية
السلع بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية

 

السلع
السلع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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