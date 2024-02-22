شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الدكتور هانى الناظر مساء الأحد فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الناظر، موعد عزاء والدة الدكتور الراحل هانى الناظر، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، مشيرا إلى أن العزاء سيكون مساء الأحد المقبل 25 فبراير، داخل قاعة الرزاق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





كانت حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل بعد الإعلان عن نبأ وفاة الطبيب المعروف هانى الناظر بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق يعانى من مرض سرطان بيركت منذ أشهر وتدهورت حالته الصحية مؤخراً.

كان الدكتور هانى الناظر يحرص دائمًا على إفادة متابعيه بخبرته الصحية والإجابة على تساؤلاتهم فيما يخص الأمراض الجلدية واستمر الناظر على هذا النحو فى أيامه الأخيرة رغم حالته الصحية المتأزمة.

الدكتور هانى الناظر من مواليد 26 ديسمبر عام 1950 بمدينة طما بمحافظة سوهاج، التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ولم يستغن عن حلم الالتحاق بكلية الطب بعد تخرجه أصبح مساعد باحث بقسم الفارماكولوجى بالمركز القومى للبحوث فى إبريل 1976، استكمل الدراسات العليا فى مجال النباتات الطبية والتحق بكلية الطب حتى حصل على شهادة البكالوريوس.

منذ عام 2009 وهو أستاذ باحث بشعبة البحوث الطبية فى المركز القومى للبحوث أصبح رئيسا للمركز القومى للبحوث فى 2001 ونال درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء 2006 واشتهر بمواقفه الإنسانية ومساعدته للمرضى من غير القادرين.