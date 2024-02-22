شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة الخير والأورمان توقعان بروتوكول تعاون لتوزيع 100 ألف كرتونة في رمضان بتكلفة 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الأورمان ظهر اليوم الخميس بروتوكول تعاون لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بتكلفة مالية قدرها 50 مليون جنيه، تحت رعاية ومظلة التحالف الوظني للعمل الأهلي التنموي.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من النائب أحمد أبو هشيمة مؤسس أبو هشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والأستاذة رانيا نصر القائم بأعمال أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، ومصطفى الجمل المستشار الإعلامي لمؤسسة أبو هشيمة الخير.

ومن جانبه قدم النائب أحمد أبو هشيمة تهانيه للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى سعادته بالتعاون المثمر مع جمعية الأورمان، في بروتوكول تعاون يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الأيام المباركة.

ووجه "أبو هشيمة" الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم كبرى المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي والخيري، على توحيد قواعد البيانات بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.



أبو هشيمة الخير والأورمان توقعان بروتوكول تعاون لتوزيع 100 ألف كرتونة في رمضان (1)



أبو هشيمة الخير والأورمان توقعان بروتوكول تعاون لتوزيع 100 ألف كرتونة في رمضان (4)



أبو هشيمة الخير والأورمان توقعان بروتوكول تعاون لتوزيع 100 ألف كرتونة في رمضان (5)



أحمد أبو هشيمة والأورمان يوقعان بروتوكول تعاون