رئيس لجنة انتخابات القاهرة: انتظام سير العملية الانتخابية في لجان النقابة الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس ضياء الكيكي- أمين نقابة القاهرة رئيس لجنة انتخابات النقابة الفرعية أن إقبال مهندسي القاهرة على انتخابات التجديد النصفي كان متوسطًا في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع ثم شهدت اقبالًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يُرام دون حدوث ما يُعكِّر صفو المشهد الانتخابي.

وقال: "جميع تجهيزات العملية الانتخابية تمت بنجاح كبير، مشيرًا إلى أن انتخابات نقابة القاهرة تتم عبر 56 لجنة مُوزَّعة على إجمالي الشُّعب الهندسية السبعة، حيث يقوم كل مهندس بانتخاب أعضاء مجلس النقابة، وعددهم 7 أعضاء، إضافة إلى أعضاء شُعبته على مستوى الجمهورية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي للمهندسين انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً.

تُعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات..

وتُعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.