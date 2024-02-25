شكرا لقرائتكم خبر عن عنوان معرض أهلا رمضان الرئيسى فى الجيزة.. السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، أمس السبت، وذلك في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

يقام المعرض، والذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، في أرض الشركة الشرقية للدخان بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، وذلك على مساحة 2000 متر.

يضم المعرض عروضًا خاصة على الأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن واللحوم والدواجن ومستلزمات شهر رمضان من البلح والزبيب والفول وقمر الدين وجوز الهند والجبن، حيث تصل نسبة التخفيضات على السلع ما بين 15% و25%.

وجاءت أسعار أبرز السلع الأساسية داخل المعرض على النحو الآتي: سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا، أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 35 جنيهًا، أرز بلدي معبأ كاملينو 1 كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا، أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا، دقيق معبأ (ورقي - بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا، لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا، دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.