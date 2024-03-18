شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو سلطات إسرائيل لضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجددًا السلطات الإسرائيلية ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.



وقال جوتيريش - في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الإثنين إن أكثر من نصف الفلسطينيين في قطاع غزة أي ما يقارب 1.1 مليون شخص استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل ويواجهون جوعًا كارثيًا.



وأضاف أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من مستويات مخيفة من الجوع والمعاناة وهذه الكارثة برمتها من صنع الإنسان ومن الممكن وقفها.



وأشار إلى أن هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون جوعا كارثيا يسجله نظام التصنيف المتكامل للأمن الغذائي على الإطلاق في أي مكان وفي أي وقت.



وحث جوتيريش، في هذا الصدد، المجتمع الدولي على دعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة بشكل كامل.