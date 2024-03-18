شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء السخنة يٌشغل خطا ملاحيا جديدا لخدمة موانئ الصين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشغل ميناء العين السخنة خط اتجاريا جديدا بالتعاون مع الحكومة الصينية، نهاية الشهر الجارى، حيث سينظم الخط رحلات مباشرة من الموانئ الصينية إلى الموانئ المصرية فى غضون 28 يوم بهدف خدمة حركة التجارة بين الدولتين .

ويأتى ذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء العين السخنه، والتى ساهمت فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية لتنظيم رحلات إليه .

من جانبه أوضح المهندس عمر النجار، مدير عام الشركة المشغلة للخط، أنه من المقرر تشغيل الرحلة الأولى من ميناء العين السخنة الى الموانئ الصينية و موانئ الشرق الاقصي نهاية الشهر الجاري ، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل رحلتين للخط شهريا ثم تتحول الي خدمة أسبوعية بحلول شهر يونيو.

وأضاف أن الخط الصيني يستهدف زيادة رحلاتة من الموانئ المصرية بعد ذلك خلال الفترة المقبلة ، بفضل النمو الذي يشهدة السوق المحلي خلال الفترة الماضية .

و بدوره أكد محمد القاضي، انه سيتم زيادة الترانزيت بالمواني المصرية من خلال عدد من الخدمات تعمل فى مواني دمياط والإسكندرية والسخنة، وذلك لخدمه حركة التجارة المحليه والعالمية من خلال جذب الخطوط الملاحية الى مصر لاستكمال البنية التحتية و التسهيلات التي تقدمها الحكومة مؤخرا وعلي وجه الخصوص الموانئ.

ويمتلك الخط 21 باخرة منهم 11 باخرة تعمل من خلال الخط والباقى مؤجرة من شركات ملاحية أخرى، ويخدم هذا الخط جميع الموانئ الصينية وكذلك تايوان وسنغافورة والسعودية وعمان، والخط ملك الحكومة الصينية ، التى تعمل على تعزيز التجارة الخارجية مع العالم ، خصوصا مصر الذي تمتلك مركز محوري بداخل الدول العربية والإفريقية، ويتم تشغيل خطوط CULINES من خلال شركة جلوبال لوجيستيكس المصرية.