شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة والجيزة لمياه الشرب: استمرار عمليات سحب مياه الأمطار المتساقطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سقوط أمطار تفاوتت شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم سحب معظم تجمعات مياه الأمطار المتساقطة على مختلف مناطق محافظة الجيزة، وتستمر عمليات سحب المياه حتى انتهاء الأعمال، مشيرًا إلى استمرار تمركز معدات الشركة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية حتى استقرار الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل، قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن معظم مناطق محافظة القاهرة، شهدت سقوط أمطار تفاوت شدتها ما بين خفيفة إلي متوسطة، وتقوم المعدات بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير بالتعامل الفوري معها.

ويستمر انتشار المعدات على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكبارى للتعامل مع مياه الأمطار حتى استقرار الأحوال الجوية.



شفط مياه الامطار