شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة تدفع بمعدات لشفط الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة بمعدات شفط المياه لشفط مياه الأمطار بالتزامن مع التقلبات الجوية، التى شهدتها عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات.

وفى السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من الإثنين 18 مارس 2024 إلى الأحد 24 مارس 2024.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

_ الإثنين 18 مارس:

- يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الانحاء بارد ليلاً وفي الصباح الباكر

- أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الى مناطق من جنوب الصعيد أمطار خفيفة الى متوسطة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى.

_ الثلاثاء 19 مارس :

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس وسيناء.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

_ من الأربعاء 20 مارس إلى الأحد 24 مارس

- ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

- شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.