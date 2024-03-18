شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مصر أعربت عن قلقها بشأن شن إسرائيل أى عملية فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار اتصالات الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربى، إن إسرائيل لم تقدم لنا أو للعالم أي خطة بشأن المدنيين في رفح الفلسطينية وكيفية إجلائهم خارج غزة، مؤكدا أن مصر أعربت عن قلقها بشأن شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حماس، كما طلب من نتنياهو إرسال فريق من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن للاستماع إلى المخاوف الأمريكية بشأن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وتابع أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. لكن إسرائيل تعتقد أن بعض مطالب حماس مبالغ فيها، مؤكدا أن ️ بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية، كما أكد أن بايدن ونتنياهو ناقشا تطورات العملية العسكرية في غزة، و️إسرائيل قتـ ـلت عددا من قيادات حـ ـماس وعناصرها في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

