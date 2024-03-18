شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يمنع رئيسى الشاباك وأمان من لقاء مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة الـ12 العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) ورئيس "أمان" (شعبة الاستخبارات العسكرية) من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي تزور تل أبيب هذه الأيام.

من ناحية أخرى، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا، استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انقطاع الاتصال المباشر بينهما لأكثر من شهر، نتيجة أسلوب إدارة نتنياهو للحرب على غزة والمتواصلة منذ 164 يومًا وأسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين.

وقال البيت الأبيض - في بيان صحفي نشر على موقعه - إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".