تشطيبات خارجية وممرات جبلية.. أحدث 33 صورة لمشروع القطار الكهربائي السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أحدث صور من أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في مختلف الخطوط.

وشملت الصور المنشورة، تقدم الأعمال في محطات ومسار القطار الكهربائي السريع بعدد من الخطوط.

وتتكون شبكة القطارات الكهربائية السريعة من 3 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بأطوال إجمالية تصل لـ 2000 كم.

القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - مرسى مطروح )

يمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم وعدد 21 محطة ( 13 محطات قطار سريع - 8 محطة إقليمية).

وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ ساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ ساعة، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة.

القطار السريع (الفيوم / بني سويف – الأقصر – أبوسمبل)

يبدأ الخط من محطة الفيوم/ بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، على أن يتم إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل.

وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ ساعة (20 قطارًا) والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ ساعة (48 قطارًا)، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة (19 جرارًا).

ويشمل الخط 36 محطة (10 سريعة + 26 إقليمية) وهي (العياط - الفيوم/ بني سويف – الفشن – العدوة – بني مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوي - ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – أبو تيج - الغنايم – طهطا - جهينة - سوهاج – أبيدوس – فرشوط - نجع حمادي – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو - أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل).

وبتنفيذ هذا الخط يتم تحقيق مفهوم الشبكة حيث يتبادل الخدمة مع خط (العين السخنة – مطروح) بمحطة حدائق أكتوبر كما يتبادل الخدمة مع خط (قنا - الغردقة - سفاجا) بمحطة قنا.

ويساهم مشروع القطار السريع في توفير فرص عمل في تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة، واحتواء الزحف العمراني.

كما أن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب وبضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة