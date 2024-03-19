شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز: رفع توقعات مصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها بأن ستاندرد آند بورز تتوقع رفع توقعات مصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي.

كما أفادت القناة بأن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

سلطت الصحف العالمية الضوء على الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأحد كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء اليونان، ومستشار النمسا، ورئيس قبرص، ورئيسة وزراء إيطاليا.

ونقلت الصحيفة قول الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة التي تم عقدها أمس في القاهرة، والتي حضرها عدد من قادة أوروبا، أن "مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

أما صحيفة لا تيرسيرا الإسبانية فعلقت قائلة إن "تلك الشراكة والاتفاقيات التي تم عقدها ستعزز من العلاقات المصرية الأوروبية في الوقت المناسب.