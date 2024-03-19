"ده لا يجوز في رمضان".. القصة الكاملة لهجوم مرتضى منصور على رانيا يوسف ورامز ولبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صوَّب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، انتقاداته للفنانة رانيا يوسف ورامز جلال ورئيس النادي الحالي حسين لبيب عقب جلسة طالب ببطلان انتخابات الزمالك التي أحيلت لدائرة الموضوع لنظرها.

حسين لبيب

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إن مجلس إدارة الزمالك سقطوا في انتخابات النادي قبل ذلك، ثم تم شطبهم بداعي أن الكاميرات رصدتهم بسبب أعمال بلطجة وفق قوله.

وانتقد منصور استضافة النادي برئاسة حسين لبيب لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، زاعمًا أن رئيس الأحمر اشترط 3 شروط للزيارة أولها شطب "منصور" من النادي وإزالة لافتة نادي القرن وتقسيط غرامة كهربا ودفعها بالجنيه المصري، واصفًا حسين لبيب بأنه "موحد الناديين".

رانيا يوسف

هاجم مرتضى منصور الفنانة رانيا يوسف بسبب صورتها في إعلان على أحد الطرق بالمحور "دا صد.. ينفع في رمضان.. دا في رمضان لا يجوز".

وذكر منصور أنها سبق أن اعتذرت بعد الجدل الذي أثاره فستان "البطانة" بعد استدعائها أمام النيابة، لكن بعد ذلك سمحت لابنتها بارتدائه.

رامز جلال

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما لاذعا على رامز جلال وبرنامجه "رامز جاب من الآخر"، وقال في تصريحات صحفية اليوم: رامز يُهين ضيوفه في برنامجه الذي يعرض خلال شهر رمضان، موضحًا "ده إهانة للفنانين ومينفعش اللي بيحصل".

وطالب في تصريحاته بعد نظر الطعن على بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، بوقف ما وصفه بـ"مهزلة البرنامج وما يحدث للفنانين"، مضيفًا "ده كسر دراع عبدالناصر زيدان".