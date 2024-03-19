شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات فى أسعار السلع وزيرة الهجرة: لدينا 14 مليون مصرى بالخارج قمة أولوياتنا وقوتنا الناعمة وزارة النقل تستثمر 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحرى.. فيديو وزارة الصحة: الجسم يحتاج 8 أكواب مياه بعد الإفطار منعا للجفاف وزارة الصحة تبحث مع سفير إسبانيا بالقاهرة توسيع التعاون في خدمات زراعة الأعضاء وزارة الصحة توقع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

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