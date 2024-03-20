نشرة التوك شو| على جمعة يوضح حكم الدعاء على النفس.. و"موسى" يكشف أسباب تأخر لائحة مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه.

هل التبرع بعضو من الجسم يعتبر صدقة؟.. سعاد صالح توضح

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك أعضاء كثيرة بجسم الشخص المتوفي تظل صالحة لمدة معينة من الوقت لنقلها لجسم شخص آخر، ففي هذه الحالة يجوز نقل الأعضاء لأن هذا يُنقذ شخص على قيد الحياة.

فندق وليس دولة".. ضياء رشوان يعلق على رفض الحريديم الانضمام لجيش الاحتلال

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حرب أكتوبر ساهمت في تراجع إسرائيل عن فكرة التوسع في احتلالها لمصر.

أحمد موسى: تأخر لائحة التصالح في مخالفات البناء "قد يُحدث أزمة

قال الإعلامي أحمد موسى إن عدم انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قد يُحدث أزمة، مشيرا إلى أن وزارات (الإسكان، الزراعة، التنمية المحلية) شكلت لجنة لتوحيد الآراء حول اللائحة التنفيذية

علي جمعة: الدعاء على النفس نوع من قلة الأدب مع الله

جاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على تساؤل لطفل حول حكم من يقوم بالدعاء على نفسه أو يطلب الموت من الله؟

علي جمعة: هناك إمكانية لإلغاء الله للنار وإدخال جميع البشر الجنة

أشار الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى إمكانية إلغاء الله للنار وإدخال جميع البشر الجنة.