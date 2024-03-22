شكرا لقرائتكم خبر عن خسوف شبه ظلي لـ"بدر رمضان" الإثنين.. لن يُرَى في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، إنَّ الكرة الأرضية ستشهد الإثنين المقبل، في الساعة السادسة و53 دقيقة و11 ثانية صباحا أول خسوف للقمر في عام 2024 وهو من النوع "شبه ظلي"، لكنه لن يُرَى في مصر والمنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.

هذا الخسوف سيغطي شبه ظل الأرض 6ر95% تقريبا من قرص القمر، وستكون ذروته في الساعة التاسعة و13 دقيقة و59 ثانية صباحا، وينتهي في الساعة 11 و32 دقيقة و18 ثانية صباحا، حيث تستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا.

وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها جزء كبير من قارة أوروبا، وشمال/شرق قارة آسيا، وجزء كبير من أستراليا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وجزء كبير من قارة إفريقيا، والمحيط الأطلسي -المحيط الهادي، والقارتين القطبية الشمالية والجنوبية.

وخسوف القمر شبه ظلي يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ولا يظلم تماما أو يميل لونه إلى الإحمرار مثل الخسوف الكلي.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.