قرار قضائي جديد بشأن اتهام مرتضى منصور بـ سب وقذف عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، لجلسة 27 إبريل للحكم.

كانت القضية تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص.

كان الإعلامي عمرو أديب، أقام دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اقرأ أيضا:

النار كلت الجراج والسطح ..السيطرة على حريق "الواحة" بمدينة نصر (صور)

"عندنا طلعة النهاردة".. غدر الصحاب وسط مقابر أكتوبر

"سماء الواحة" بالأحمر.. حريق هائل أعلى "كبابجي" شهير بمدينة نصر