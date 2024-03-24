دفعه من أعلى سلم.. براءة سوداني من تهمة قتل خاله ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة شاب سوداني من تهمة قتل خاله ببولاق الدكرور.

كانت أحالت النيابة العامة المتهم "هشام. أ" 19 سنة سوداني الجنسية، لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه ضرب خاله حتى الموت، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 10209 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

وجاء في أمر إحالة أن المتهم قتل خاله المجني عليه "طلال. ع" مع سبق الإصرار والترصد، بأن دفعه من أعلى سلم فسقط على رأسه.

وكشف أمر الإحالة، أن المجني عليه كان في جلسة سكر مع صديق له واصطحبه مغيب العقل إلى شقة المتهم ليبيت لديهم.

اقرأ أيضا:

النار كلت الجراج والسطح ..السيطرة على حريق "الواحة" بمدينة نصر (صور)

"عندنا طلعة النهاردة".. غدر الصحاب وسط مقابر أكتوبر

"سماء الواحة" بالأحمر.. حريق هائل أعلى "كبابجي" شهير بمدينة نصر