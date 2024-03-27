بسبب المياه.. حسام موافي يحذر من كارثة تصيب كبار السن - فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية شرب المياه من الناحية الصحية والطبية.

وقال "موافي"، خلال برنامج رب زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، إن أهمية المياه تتجلى في الآية القرآنية "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ"، مضيفًا: «الحياة عايزة مياه».

واقترح أستاذ الحالات الحرجة، اصطحاب من يرغب في جولة داخل العناية المركزة بقصر العيني لمشاهدة كارثة يعاني منها المرضى من كبار السن الذين فقدوا القدرة على العطش ومن ثم شرب المياه؛ مما جعل جسدهم جافًا.

وأشار الدكتور حسام موافي، إلى أن الأطباء يحاولون تعويض جسد المريض بالمحاليل، وفي هذه الحالة يكون المريض عرضة للوفاة نتيجة عدم احتواء الجسم على المياه.