حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل وفدا من "النواب" الأمريكي وأبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم وفدًا من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي لوفد مجلس النواب الأمريكي: نرفض تهجير الفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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بالدولار.. الحكومة: تخصيص قطع أراضي بـ 11 مدينة لشركات أجنبية

مجلس الوزراء، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي 186 و 187 المنعقدتين بتاريخي 11 و 19 فبراير 2024، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات.

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"التموين" تطلق القافلة الخامسة من المساعدات الإنسانية لغزة بواقع 65 طناً عبر 10 شاحنات

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، القافلة الخامسة من مساعدات الإغاثة العاجلة لأهالي قطاع غزة، حيث تضمنت 10 شاحنات محملة بـ 65 طناً من المساعدات لصالح 23 ألف أسرة.

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ضبط 3 مصانع غير مُرخصة ..حملة رقابية مكثفة لـ "حماية المستهلك" على أحياء بالجيزة

شن جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية مكثفة وواسعة النطاق في أحياء الهرم والحوامدية بمحافظة الجيزة، استهدفت مصانع تصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم استخدام مواد معاد تدويرها في تصنيع هذه المراتب، وتم تحديد أسماء علامات تجارية مشهورة تم تداولها في الأسواق، ووضع ملصقات "استيكر"؛ لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى، والتي تؤثر سلبًا على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.

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وزير المالية: وضع سقف قانوني لدين "الحكومة العامة" لا يمكن تجاوزه إلا بشرط

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.

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وزيرة التخطيط: تعيين 150 ألف معلم.. وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في ما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، فمحددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي.

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إسناد تشغيل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان لشركة عالمية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة "ميدلوج" العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

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تشييع جثمان محمد مجاهد من مسجد الحصري.. وغياب وزيري التعليم الحالي والسابق- صور

تحرك جثمان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، من مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر إلى مقابر العائلة وبدء إجراءات الدفن.

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في 4 خطوات.. كيف تستلم شقتك بمشروع سكن مصر؟

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة في تسليم شقق جديدة ضمن مشروع سكن مصر.

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