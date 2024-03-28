بعد إحالة حسين الشحات للمحاكمة.. محاميه يكشف مفاجأة ويقدم تظلم للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشف المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن الإجراء الذي اتخذه بعد إحالة موكله للمحاكمة بتهمة سب وقذف وضرب وترويع محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مساء الأربعاء، إنه تقدم بتظلم أمام المحامي العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة تضمن طلبات عدة.

وأضاف أنه طالب باستخراج ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على لسان محامي "الشيبي" بإحالة حسين الشحات للمحاكمة وتحديد جلسة 18 أبريل، موضحًا أن اللاعب لم يتم إعلانه بالإحالة أو ميعاد الجلسة، بل علم عن طريق ما نُشر.

وتابع محامي "الشحات" أنه طالب بسماع أقوال طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي "أفشة" وعلي معلول وسيد عبد الحفيظ وضم تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز وسماع أقواله واستدعاء طاقم التحكيم الأربع في المبارة التي لعُبت 23 يوليو 2023.

وتضمن التظلم طلب استدعاء أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، وضم تقرير لجنة القيم باتحاد الكرة بشأن "الشيبي"، وقرار اتحاد الكرة بإحالة اللاعب للجنة القيم وكذلك أي جزاءات تم توقعها على اللاعب.

وأكد أنه في انتظار رد النيابة على التظلم المقدم منه بعدما حددت المحكمة جلسة لمحاكمة حسين الشحات.

كان هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي، محمد الشيبي قال في تصريحات صحفية إن النيابة العامة قامت بإحالة اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة أثناء نشاط رياضي.

وأكد "بكري" أن الموضوع لا يخص سوى اللاعب محمد الشيبي لأنه هو الذي تعرض للخطأ في حقه وليس هناك علاقة لناديه بيراميدز أو إدارته بالموضوع، وأن محاولات محامي اللاعب حسين الشحات وموكله لتحويل الموضوع من واقعه الحقيقي بأنه جريمة في حق اللاعب محمد الشيبي إلى محاولة تصويره على أنه مكيدة بين ناديين هي محاولة بائسة محكوم عليها بالفشل لأن النيابة العامة أو المحكمة لن تلتفت إليها.