الصحة: فحص 795 ألف مواطن ضمن مبادرات الصحة العامة خلال رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ 795 ألف مواطن ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024، وحتى أمس الأربعاء، في إطار حرص الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت مبادرات (الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة).

وتابع "عبدالغفار" في بيان اليوم، أنه تم فحص 201 ألف و457 مواطنا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص 177 ألفا و645 مواطنا ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 22 ألفا و347 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 344 ألفا و140 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 49 ألفا و411 سيدة ( زيارة لأول مرة)، وذلك بكل محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواطنين بنسبة 230.48% من المستهدف الخاص بها، يليها محافظة دمياط بنسبة 195.72% من المستهدف، يليهم محافظة الشرقية بنسبة 133.73% من المستهدف، يليهم محافظة دمياط بنسبة 131.35% من المستهدف الخاص بها.

وأكد "عبدالغفار" أن على اهتمام الدولة المصرية باستمرار تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.