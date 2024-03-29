"شوفته طالع الشقة بليل".. حكاية علاء قتل ابن عمه بسبب كلمة من زوجته في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

استشاط "علاء"، (31 سنة، سائق توكتوك)، غضبا بعدما سُرق من شقته "تحويشة" عام كامل 4 آلاف جنيه. وطوال أسبوعا عمل فيها كمحقق ولم يتوقف عن رحلة البحث عن "الحرامي"، حتى تسلل الشك داخله بأن ابن عمه "سيد.م.ح." (38 سنة) بعدما أكدت له زوجته أنها شاهدته وهو يتسلل إلى الشقة في وقت متأخر.

توجه سائق التوكتوك، إلى ابن عمه، وفور وصوله سأله عن المال، "فين فلوسي يا سيد انت بتسرقني"، ووقع بينهما تلاسن بالعبارات وتراشق بالألفاظ، كانت شرارة البداية إيذانًا بقرب وقوع حدث جلل سيظل عالقا في أذهان سكان منطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال المتهم إنه شك في ابن عمي "سيد م."، بسرقة 4 آلاف من شقته، مشيرا إلى أنه ذهب إليه بيته وواجهه بالسرقة إلا أنه أنكر وطلب منه التحدث بعيدا عن المنزل حتى لا يشعر بهم أحدا، "تعالى نتكلم بعيد علشان محدش يسمع حاجة".

وتابع المتهم في التحقيقات أنه اصطحب ابن عمه وذهبا إلى قطعة أرض زراعية مجاورة إلى البيت، وهناك بدأت المشاجرة بينهما انتهت بتوجيه المتهم لابن عمه عدد من الطعنات بمطواة أحضرها معه.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل دائرة قسم الجيزة.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الحادث تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين "سيد.م.ح." 38 سنة وابن عمه بسبب خلاف مالي تطور إلى مشاجرة سدد الثاني للأول طعنات فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى رشوان وكيل مباحث فرقة الغرب

والرائد أحمد الأبيض معاون المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.