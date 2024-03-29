صراخ وعويل الأهالي.. المئات يودعون" فتاة البراجيل" لمثواها الأخير (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

في مشهد مهيب، ودع المئات من أهالي قرية البراجيل بالجيزة، جثمان رحاب رشدي "فتاة البراجيل" لمثواه الأخير بمدافن العائلة بالقرية.

و شهد تشييع جثمان الضحية، تواجد عدد كبير من أهالي البلدة والقرى المجاورة، وسط صراخ وانهيار أهالي الفتاة وأصدقائها، عقب صلاة الجنازة بالمسجد القبلي في البراجيل وذلك عقب خروج جثمان الضحية من مشرحة زينهم بالقاهرة.

وصرحت النيابة المختصة بدفن جثمان "فتاة البراجيل" بعد توقيع كشف الطبيب الشرعي على الجثمان لبيان أسباب الوفاة وتحديد ملابسات الوفاة وإعداد تقرير مفصل لها.

واستعجلت النيابة أيضا تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، عما إذا يوجد شبهة جنائية في وفاة المتوفاة من عدمه.