"الكمبروسر انفجر".. جثة ومصاب داخل مصنع ملابس بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه وأصيب عامل في انفجار "كمبروسر" ماكينة طباعة داخل مصنع ملابس بالوراق شمال الجيزة.

تلقى العميد محمد سلامة مأمور قسم الوراق إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار ووجود جثة داخل مصنع بوراق العرب.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال وتبين أنه في أثناء تفقد عاملين ماكينات مصنع ملابس ريتاج بالدور الأول بجوار فيلا مرجان، حدث ماسا كهربائيًا بإحداها بسبب عملها طيلة ساعات الليل.

انفجر جزء من الماكينة في وجه العاملين مما أسفر عن مصرع أحدهما إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة فيما أصيب زميله بجروح بالوجه والجسم وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.