أستاذة الصيدلة بجامعة الأزهر تكشف أسرار صحة الأمعاء والميكروبيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، عن أسرار صحة الأمعاء والميكروبيوم، مؤكدة على أهمية الألياف الغذائية في تغذية البكتيريا النافعة وتعزيز صحة الإنسان.

وأوضحت الدكتورة أماني خلال حلقة برنامج "أسرار" على فضائية الناس، أن معدتنا لا تهضم الألياف الصعبة، لكنها تعتبر أفضل غذاء للبكتيريا المفيدة التي تقوم بتحليلها، وإنتاج مركبات مفيدة لصحة جدار الأمعاء وتمد الجسم بالطاقة.

وأشارت إلى أن هذه البكتيريا تلعب دورًا حيويًا في حماية خلايا القولون من السرطان، إذ تقوم بتشغيل برنامج الانتحار الذاتي للخلايا المتحورة، مما يمنع انتشار السرطان.

وأكدت الدكتورة أماني على أهمية اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف الغذائية، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، لتعزيز صحة الأمعاء والميكروبيوم.

وشددت على ضرورة دمج البروبيوتيك والبريبايوتكس في الروتين اليومي، حيث أن البروبيوتيك هي بكتيريا حية وخميرة مفيدة موجودة في الأطعمة المخمرة والزبادي والمخلل، بينما البريبايوتكس هي أنواع من الألياف الغذائية التي تغذي البكتيريا الصديقة في الأمعاء.

وأوضحت أن ممارسة الرياضة بانتظام والنوم الكافي ضروريان أيضًا لصحة الأمعاء والميكروبيوم، بينما يجب تجنب الاستخدام المفرط للأدوية، خاصة المضادات الحيوية، التي قد تضر بالبكتيريا النافعة.

واختتمت الدكتورة أماني حديثها بالتأكيد على أهمية تنظيف القولون من وقت لآخر لتجديد الميكروبيوم، بأخذ ملينات طبيعية مثل زيت الخروع والسنامكي والبنجر، وتطهيره بشاي الكاموميل.