أحمد عمر هاشم: تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم جذب انتباه العالم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود كان لا يذهب مكتبه قبل أن يصلي ركعتين في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

وتابع "هاشم"، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة الحياة، ابن عمي الشيخ سعيد أبو هاشم كان من أبرز الدراويش وكان يلتقي بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود في مولد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

وعن تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم، أوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه جذب انتباه العالم، رغم وجود مئات التفسيرات المختلفة والسبب روحانياته وعلم الموهبة لديه، لأن من عمل بما علم ورثّه الله علم ما لم يعلم.

وتابع أن كل إنسان يؤخذ من رأيه ويرد، إلا صاحب العصمة والروضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دمنا بشرا فكل انسان يجوز عليه الخطأ والصواب، ولكل انسان إيجابيات وسلبيات، ولكن ما دام العالِم والداعية له إيجابيات أكثر من السلبيات فهذا الأهم.