داخل أحشائه.. حيلة شيطانية من مسافر لتهريب الكوكايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

كشفت السلطات الأسترالية عن أغرب محاولة لتهريب مادة الكوكايين المخدرة عبر البلاد قادمة من فرنسا مع مسافر، بعدما نجحت في اكتشاف الخدعة.

وحاول رجل برتغالي تهريب 100 كبسولة تحتوي على الكوكايين إلى أستراليا، ونقلها داخل أحشائه (الجهاز الهضمي)، لكن ضباط قوة الحدود كشفته بعد شكها في أمره.

وقضت محكمة أسترالية، الأسبوع قبل الماضي، على المتهم (61 عاما) بالسجن 6 سنوات بتهمة تهريب 100 كبسولة تحتوي على الكوكايين إلى أستراليا داخل أحشائه.

وذكرت قوة الحدود الأسترالية، في بيان، إن ضباطها سحبوا الرجل جانبا لفحص الأمتعة في مطلع يناير 2023، في مطار سيدني الدولي بعد وصوله على متن رحلة من فرنسا.

وفحص ضباط قوة الحدود أمتعة الرجل وتبين أنها تحتوي على آثار للكوكايين، ما دفعهم إلى إحالته إلى ضباط الشرطة الاتحادية الأسترالية للاشتباه في أنه كان متعاملا في المخدرات.

وأظهر المسح بالأشعة المقطعية الذي تم إجراؤه في مستشفى سيدني أجساما غريبة في جهازه الهضمي.

وفي أغسطس، أقر الرجل بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بجلب الكوكايين إلى أستراليا، وحكمت عليه محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز بالسجن ست سنوات.