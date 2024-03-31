أخبار مصر

القضاء على السيارات المتهالكة أبرزها.. تعديلات جديدة رسمية على قانون المرور - مستند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، صادرًا قانون جديد برقم 17 لسنة 2024.

وشملت التعديلات استحداث رسم جديد لتطوير اللوحات المعدنية بواقع 600 جنيه قابلة للزيادة السنوية بنسبة 10% إلى أن يصل مع الزيادات السنوية الدورية لـ 1800 جنيه دون زيادة جديدة.

وأجازت التعديلات الجديدة سيارات يجوز ترخيصها بأربع عجلات مع ترخيص التوكتوك.

وحددت التعديلات لأول مرة طريقة تعامل أقسام المرور مع السيارات المركونة في الشوارع منذ سنوات.

يمكنك مطالعة التعديلات كاملة عبر منشور الجريدة الرسمية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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