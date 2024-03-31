حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية.. وإحالة عدد من العاملين باستديو مصر للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها قطع بجسر ترعة السويس بطول ٢٠ مترًا، ووزيرة الثقافة تحيل عددًا من العاملين باستديو مصر للتحقيق وتوجيه رئاسي عاجل بشأن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية خلال الـ 8 ساعات الماضية.

قطع بجسر ترعة السويس بطول ٢٠ مترًا.. و"الري" تدفع بمعدات الصيانة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا توضيحيًّا قالت فيه إنه في صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤، وقعَ قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠، بطول ٢٠ مترًا، نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية .

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جولة مفاجئة.. وزيرة الثقافة تحيل عددا من العاملين باستديو مصر للتحقيق

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بجولة تفقدية مفاجئة لاستوديو مصر، التابع للشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، للوقوف على حال الاستوديو، وتجهيزات الحماية المدنية به

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توجيه رئاسي عاجل بشأن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

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وزير الإنتاج الحربي يبحث سبل تطوير صناعة العدادات

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدد من المستشارين والمسؤولين وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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البطاطس في المقدمة.. "سلامة الغذاء": تصدير 66 ألف طن خضروات خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 13 لعام 2024، عن الفترة من 23 - 29 مارس، والذي تضمن قيام

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"بيت الزكاة": 500 جنيه منحة مع إعانة شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ،

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طقس أول أسبوع في أبريل.. كتل هوائية صحراوية وحر وظاهرة صباحية

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024

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وجه بترميم استراحة الملك فاروق.. جولة تفقدية لوزير السياحة بالمتحف الكبير والأهرامات

عقد اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، ما يأتي في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ اللمسات النهائية الخاصة بالمتحف بمراحله المختلفة تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

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