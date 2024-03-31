إكرامي: رمضان صبحي برئ من تناول المنشطات لهذا السبب.. ويكشف رد فعل اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف الكابتن إكرامي الشحات، كابتن النادي الأهلي الأسبق ووالد زوجة اللاعب رمضان صبحي، كواليس أزمة اللاعب الخاصة بإيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

وقال "إكرامي"، لمصراوي، اليوم الأحد: "تم أخذ عينة قبل التمرين للاعب وعينة أخرى بعد التمرين، والعينة الثانية جاءت سلبية".

وأوضح إكرامي: "رمضان يعلم أن ما حدث تلفيق.. ويثق في براءته".

‏‎يُذكر أن جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأوضح "علام"، "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".