إكرامي: رمضان صبحي برئ من تناول المنشطات لهذا السبب.. ويكشف رد فعل اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:
كشف الكابتن إكرامي الشحات، كابتن النادي الأهلي الأسبق ووالد زوجة اللاعب رمضان صبحي، كواليس أزمة اللاعب الخاصة بإيجابية عينة المنشطات الخاصة به.
وقال "إكرامي"، لمصراوي، اليوم الأحد: "تم أخذ عينة قبل التمرين للاعب وعينة أخرى بعد التمرين، والعينة الثانية جاءت سلبية".
وأوضح إكرامي: "رمضان يعلم أن ما حدث تلفيق.. ويثق في براءته".
يُذكر أن جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.
وأوضح "علام"، "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".