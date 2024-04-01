أحمد موسى يكشف موقف المحافظين بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الاستعدادات النهائية التي تجري في العاصمة الإدارية الجديدة لاحتفال تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، اليوم الأحد ،أن يوم الثلاثاء سيكون يومًا تاريخيًا بالنسبة لمصر ويُمثل بداية عهد الجمهورية الجديدة.

وأوضح، أن الدستور يحدد مصير الحكومة والمحافظين عند أداء الرئيس لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن المحافظين يعتبرون في حكم المستقيلين، ومن ثم يقوم الرئيس بمراجعة أوضاعهم إما بالتجديد لهم أو تعيين آخرين حسب ما يراه مناسبًا.

وقال "موسى"، إنه يجب السماح لرئيس الجمهورية بالاختيار، مشددًا على أن المسئولية الوطنية تُعد شرفًا ومسئولية عظيمة.

وتطرق إلى إنجازات محمد علي باشا في بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي سار على خطاه في تطوير القطاعات العسكرية والمحلية المختلفة.

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