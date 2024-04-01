الإيقاف 4 سنوات.. مدير "مكافحة المنشطات" تكشف لمصراوي تفاصيل صادمة بشأن رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشفت الدكتورة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادر"، تفاصيل أزمة اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وحقيقة تناوله منشطات.

وقالت الدكتورة إيمان في تصريح لمصراوي، إن ما حدث مع رمضان صبحي ليس معناه عينة إيجابية أو سلبية، لكنه انتهاكًا لقواعد المنشطات وفقًا للمادة 2.5 من الكود الدولي، وهي تلاعب.

وأضافت المدير التنفيذي للمنظمة، أن هذا الأمر يتطلب العديد من التدقيق وهو ما يفسر طول المدة الزمنية بين أخذ العينة في أغسطس الماضي والإعلان عن القضية اليوم، موضحة أن ما وصلنا له هو انتهاك لقواعد المنشطات وأرسلنا خطابا إلى اللاعب والاتحاد المصري لكرة القدم.

وردًا على سؤال أن الانتهاك يعني تلاعبًا بالعينة أم تناول المنشطات، قالت المدير التنفيذي للمنظمة إن الانتهاك يعني تلاعب وفق نص المادة، ووجود تلاعب يكون لإخفاء شيئ.

وتابعت: "أرسلنا جواب وننتظر فحص اللاعب حتى يتسنى لنا اتخاذ إجراء".

وعن احتمالية التحليل مجددًا للاعب، أكدت أن هناك عقوبة على عينة معينة، وهي إيقاف من عامين إلى ٤ سنوات، وغالبًا ٤ سنوات.

يُذكر أن جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أكد أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأوضح "علام"، "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".

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