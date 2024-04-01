رئيس حقوق الإنسان يشيد بتأكيد الرئيس لـ"أبو مازن" باستمرار دعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إجراء اتصال هاتفى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وتمنياته بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى للرئيس الفلسطيني خلال هذا الاتصال الهاتفي على حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.

وأشاد "رضوان"، بحرص الرئيسين السيسى وأبو مازن على متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع مثمناً تأكيد الجانبين على مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب البرلماني من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر اقليمياً ودولياً لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الوقف الفوري لاطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الاثنين الماضى محذراً من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو من الإقدام على أي عملية عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال في رفح الفلسطينية.