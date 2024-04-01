تتجاوز سعرها 4 مرات.. وزير البترول السابق يكشف مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز خارج الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن مصر تستهلك سنويًا 4.3 مليون طن من غاز البوتاجاز، مع العلم أن نصف هذه الكمية يتم إنتاجها محليًا فيما يُستورد النصف الآخر.

وخلال الفيلم التسجيلي "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن" الذي عُرض ضمن برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أوضح أن سعر أنبوبة البوتاجاز خارج الدعم يبلغ في المتوسط 8 دولارات، أي ما يعادل 400 جنيه.

وشدد "كمال"، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع البترول، الذي يمثل الآن حوالي 30% من إجمالي الناتج القومي.

وذكر أن الاستثمارات في قطاع البترول بلغت حوالي 1.5 تريليون جنيه في العقد الأخير، مع تراجع نسبة استيراد المنتجات البترولية من 50% إلى 15% منذ عام 2014.

وأضاف أن هناك جهودًا مبذولة لزيادة الآبار البترولية وتعزيز القطاع، مشيرًا إلى أن البلاد تمكنت من تلبية الطلب المحلي بأكثر من 700 مليون طن من البترول والغاز خلال السنوات العشر الماضية.