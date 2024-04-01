بعد إلغاء حبسها.. مصدر قانوني يكشف مصير مودة الأدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال مصدر قانوني، إن "التيك توكر" مودة الأدهم لا تزال تقضي مدة عقوبتها بالسجن 6 سنوات في قضية اتهامها بالإتجار في البشر بعد أن قضت النقض بحكم نهائي في 11 فبراير 2023.

وأضاف المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن محكمة النقض، الاثنين الماضي، ألغت حكم حبس "الأدهم" سنتين وأيدت تغريمها 300 ألف جنيه في قضية اتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

وأكد أن لا يزال متبقي لها 3 سنوات سجن من مدة عقوبة الـ6 سنوات في قضية الإتجار بالبشر.

وقضت المحكمة الاقتصادية، سابقا، بمعاقبة مودة الأدهم بالحبس سنتين، وغرامة 300 ألف بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.

واتهمت أيضا بإنشاء وإدارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.