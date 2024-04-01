هل يجوز ترخيص محل بعقار مخالف؟.. القانون يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يحرص التجار وأصحاب المحلات التجارية على إصدار التراخيص التجارية والإجراءات القانونية اللازمة لممارسة أنشطتهم بوضع قانوني ولكن قد يتفجأ البعض أن العقار القائم به المحل مخالف، مما دفع البعض للتساءل هل يجوز ترخيص المحل التجاري الكائن بعقار مخالف؟.

ويُجيب الخليج 365 خلال السطور الأتية عن تساءل هل يجوز ترخيص المحل التجاري الكائن بعقار مخالف؟..

وفقا لقانون تراخيص المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، حيث منح تراخيص مؤقتة للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات، لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القرار رقم 35 لسنة 2022 لوزير التنمية المحلية، والمدرج بالقانون.

كما اشترط قانون تراخيص المحال العامة في ذات السياق، بأن لا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، وحدد القانون المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب ترخيص، مؤكدًا في نصوصه على أن كل المستندات التى يقدمها طالب الترخيص أو وكيله، تعتبر مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.