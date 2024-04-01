استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. سويلم يتابع الموقف المائي وتطهيرات الترع بالمحافظات -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات.

وتم استعراض تقارير مرور مسؤولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية لأعمال تطهيرات الترع، وخطة هيئة الصرف لتطهيرات المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى، وتقارير مرور مهندسي الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات .

وعرض المجتمعون الموقف المائي الحالي بالمحافظات، ووجه سويلم بالالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة ري وعدم تجاوز هذه الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية .

وتم عرض موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الري والشكاوى التي ترد لقطاع التفتيش الفني والمالي والإداري خلال شهر مارس ٢٠٢٤، وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات، ووجه سويلم بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كل الشكاوى التي ترد للوزارة والعمل على حسمها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .

وتم عرض نتائج مرور مسؤولي إدارة توزيع المياه على زمامات الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري بني سويف؛ حيث تم التنبيه بضرورة الالتزام التام بتطبيق المناوبات، والمرور على زمام الإدارة العامة لري سوهاج؛ حيث تبين التزام الإدارة بتطبيق المناوبات المقررة، وتم المرور على زمام الإدارة العامة لري زفتى؛ حيث تم التنبيه على ضرورة الالتزام التام بتطبيق المناوبات وسرعة نهو تطهيرات الترع وصيانة البوابات وتدقيق المناسيب المُبلغة للإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمرور على الرياح التوفيقي وبحر مويس وترعة أبو دياب الأعلى بزمام الإدارات العامة لري القليوبية وشرق الشرقية وغرب الشرقية وغرب البحيرة والمنوفية.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة قيام كل إدارات الري بالالتزام التام بتطبيق المناوبات على الترع بزمام كل إدارة لضمان حصول كل المنتفعين على حصتهم من مياه الري مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة، مع ربط التزام كل إدارة بتطبيق هذه المناوبات بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي .

وتم عرض موقف التطهيرات الجارية بكل المحافظات، حيث شدد سويلم على سرعة إتمام أعمال تطهيرات الترع مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للري (بحور قوتة وقارون ويوسف وهبي والجمهورية بمحافظة الفيوم- ترع البوهية والمنصورية وبحر طناح والبحر الصغير وبحر شبين ومنطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية- ترع الساحل والعطف وقناة طنطا الملاحية والقاصد والباجورية والقضابة بمحافظة الغربية- بحر شبين وترعة الباجورية بمحافظة المنوفية- ترع بورسعيد والمنايف والسويس والإسماعيلية بمحافظات القناة) .

وأكد سويلم سرعة نهو أعمال التطهيرات بترع (الإسماعيلية- كشمير اليمنى- كشمير اليسرى- المنايل- بحر السنيتي- قها- القشيش) بمحافظة القليوبية، ومصارف البطين والعبيدي ومرجا بمحافظة الدقهلية، ومصارف البربا وعبد الله والمحيط وكبكب ومحيط بني مزار ودير السنقورية وكوم مطاي والجرنوس وبني صالح بمحافظة المنيا.

وتم عرض موقف الصيانة الجارية بمحطة البطس القديمة وإجراءات توريد قطع الغيار للمحطة الواقعة بمحافظة الفيوم، وأعمال متابعة الموقف التشغيلي لمحطة البطس الجديدة والتي تم استلامها ابتدائياً، وأعمال توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة، وموقف وحدات الرفع بمحطة أهناسيا؛ حيث تم تدعيم المحطة بعدد (٢) من وحدات الطوارئ الإضافية وجار عمل التجهيزات الكهربائية اللازمة لوحدات الطوارئ بمعرفة المعمل الهندسي بالمصلحة، وأعمال صيانة محطة قلابشو بالدقهلية، ومحطة العطف بالبحيرة، ومحطة الشلوفة بالسويس، ومحطات وادي النقرة بأسوان، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة أعمال صيانة المحطات لضمان جاهزيتها خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وتم عرض الموقف التنفيذي لأعمال إحلال عدد (٩٧٦) بوابة؛ منها (١٧٤) بوابة مستهدف نهوها كأولوية أولى والتي يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيي إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة .

وعرض أعمال صيانة محطات الخلط الوسيط والمغذيات الواقعة تحت إشراف قطاع الري بإجمالي (٤٩٠) محطة خلط موزعة على عدد (٢٦) إدارة ري، حيث شدد الدكتور سويلم على سرعة صيانة محطات الخلط لضمان جاهزية كل المحطات قبل فترة أقصى الاحتياجات، خصوصًا إصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف في أسرع وقت .