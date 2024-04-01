السكر بـ12.6 جنيه والزيت بـ30 جنيهًا.. ننشر أسعار السلع التموينية لشهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الأساسية على بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر أبريل الجاري بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وينشر "الخليج 365" أسعار السلع الغذائية على بطاقات التموين:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا.

2 -زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

2- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

3- مكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيهاً.

5-مكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10 -شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة 250 جم بسعر 7 جنيهات و50 قرشًا.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أوتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم، بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهًا.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهًا.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.