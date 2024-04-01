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أغلفة ونشرات مضروبة.. سقوط عصابة تصنيع العقاقير الطبية مجهولة المصدر بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 11 شخصًا لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم "مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية"، لقيامهم بتصنيع والإتجار في العقاقير الطبية المقلدة، وكذا طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير، وضبط بحوزتهم (سيارتين – الأدوات المستخدمة في طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية - كمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للأدوية "مقلدة" – بعض الأدوية المقلدة – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في التصنيع والإتجار في الأدوية المقلدة والمغشوشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مرتكبي جرائم تصنيع والإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المقلدة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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