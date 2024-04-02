بالشروط والتقديم.. "العمل": 2070 وظيفة متوفرة بـ39 شركة قطاع خاص في 12 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية والتي كشفت فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وأضافت "العمل"، أنها تلقت طلبات من 39 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 2070 وظيفة مٌتوفرة الأن بعدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة ذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر أبريل 2024 الجاري عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات وأرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وأشارت، أن نشرة التوظيف الدورية تُصدر كل 15 يومًا، وذلك من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة.

وتابعت "العمل"، أن فرص العمل الجديدة متوفرة في 12 محافظة، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والمنيا، وأسيوط، والأسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، والوادي الجديد، والمنوفية، وأسوان.

وأكملت الوزارة، أن فرص العمل تشمل التخصصات التالية: "فني تمريض، وأخصائي تركيبات دوائية، وأخصائي IT، وفني سلامة وصحة مهنية، وأخصائي معالجة مياه، ورئيس مجموعة، ومدير فرع، وعضو فريق، ومهندسون كهرباء وميكانيكا وإنتاج، وسكرتارية، وتيلي سيلز، ومهندس مكافحة حشرات شعبة عامة، وأعمال إدارية، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة اولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسؤول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، بالإضافة إلى تخصصات أخرى".

وفقًا لوزارة العمل، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة؛ تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد