أصولها تفوق الـ 285 مليار جنيه.. رئيس "العاصمة الإدارية" يكشف عن أرباحها المتوقعة للعام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تحقيق الشركة أرباحًا مالية ملموسة، مع توقعات بزيادة الأرباح في العام الجاري.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أفاد عباس بأن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 20 مليار جنيه في العام 2022، ومن المنتظر أن تصل إلى 27 مليار جنيه هذا العام.

أشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة تفوق 285 مليار جنيه، مؤكدًا على نمو كبير مقارنة بالسنوات الست الماضية.

كما ذكر المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تتبع الإجراءات اللازمة للإدراج في البورصة وفقًا لمعايير الرقابة المالية وهيئة البورصة.

وأكد عباس على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل متميزة ونوعية أعمال متنوعة، مع التأكيد على استخدام أحدث التكنولوجيات في تشغيل العاصمة الإدارية.